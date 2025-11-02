$!Familias de la calle Donato Guerra, en El Rosario, crean altar monumental para los vecinos fallecidos

EL ROSARIO._ Con el objetivo de honrar a los vecinos que ya han fallecido, familias en la calle Donato Guerra de El Rosario montaron un altar monumental. “Como aquí en el barrio ya hay muchas personas que ya fallecieron, personas con las que crecimos, seres queridos que ya se fueron, decidimos montar el altar de muertos de aquí del barrio”, dijo Rosa Guadalupe Madera Medrano.

Refirió que al ser el tercer año en que se realiza la ofrenda ha crecido la participación de las familias, tanto de las que aún viven en la ciudad como los que vienen de fuera. Este año el altar se conformó con las fotos de alrededor de 40 vecinos, uno de los cuales es un angelito.