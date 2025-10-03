$!Familias decoran calles para recibir a Nuestra Señora del Rosario

EL ROSARIO._ Con días de anticipación familias decoran las calles por donde transitará la venerada imagen de Nuestra Señora del Rosario con motivo de su solemnidad, para agradecer favores y dar continuidad en mucho de los casos a tradiciones familiares. La romería tiene lugar la tarde-noche del primer domingo de octubre, que en esta edición será el próximo día 5.

Movidos por la tradición, aunado a la devoción, los vecinos realizan la colocación de banderitas principalmente de plástico, con los colores de El Vaticano u otros multicolores. “Pues es una forma de celebrar y de que cuando ella pase que la estamos esperando y que es bienvenida, y siempre le damos las gracias a nuestra virgencita por todos los favores recibidos todo el año”, expuso María Cecilia Camberos Grey. Destacó que es una tradición que heredó de su papá Francisco Camberos, por lo que se dijo emocionada de poder darle continuidad tras su sensible fallecimiento.