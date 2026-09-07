$!Familias visten de fiesta a la sindicatura de Cacalotán para celebrar a la Virgen de Loreto

“Aquí todos nos unimos y hacemos un esfuerzo para que luzca la fiesta de Nuestra madre santísima de Loreto”, señaló una vecina.

EL ROSARIO._ Con banderitas de múltiples colores como estilo, chicos y grandes llenan de fiesta cada rincón de la comunidad de Cacalotán con motivo de la fiesta patronal.

El evento tiene lugar el día 8 de septiembre, luego del novenario de peregrinaciones y misas, donde a las 23:00 horas del 7 inician los festejos con las misa de mañanitas.

Fiesta religiosa que une a los habitantes de la sindicatura rosarense, quienes con sus medios decoran el frente de sus casas.

Con escaleras algunos y otros con latas, hombres y mujeres de todas las edades se toman el tiempo para unirse con este gesto a la fiesta patronal.