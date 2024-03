“Mi padre nunca me quiso enseñar, yo me enseñé sólo porque quería que estudiara, no quería que fuera carpintero, pero como vi que la carpintería era creativa por eso me gustó”, dijo.

Reconoce que ahora entiende que don Felipe fuera era crítico y estricto porque le gustaba la calidad y los trabajos bien hechos.

Entre las anécdotas que recuerda, expuso, fue cuando tenía 22 años y llevó a entregar una cocina y la cliente le preguntaba por el carpintero, ya que no creía que por su juventud fuera el creador hasta que terminó de instalar el trabajo.

Con relación a las satisfacciones, indicó que está obtener el sustento de su familia, ser su propio patrón, desarrollar habilidades, y conservar los clientes que ha tenido por año.

El hermano menor, Jesús Manuel, decidió continuar con los estudios, por lo que admitió que la carpintería pasó de ser una necesidad a un gusto.

“Empecé a lijar a los seis años, no me dejaba (su padre) que le metiera a las máquinas por lo peligroso que es; pero pues en ese tiempo que iba, no creas no me gustaba mucho ir, iba porque me llevaban a fuerza”, reconoció.

Al continuar su educación, señaló que por la mañana iba a las escuela y por las tardes, fines de semana y vacaciones al taller.

Recordó que fue en la secundaria cuando empezó a ir al taller a ayudarle a su hermano Felipe por necesidad más que por gusto, ya que en el hogar no había tanta solvencia económica, no tanto para ayudar a sus padres, como para cubrir sus gustos y sus gastos.