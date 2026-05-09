Feria de Emprendimiento Juvenil en Concordia atrae a más de mil 500 personas

CONCORDIA._ Con una respuesta que superó las expectativas, la Plazuela Municipal albergó la Feria de Emprendimiento Juvenil, un evento que logró congregar a más de mil 500 asistentes.

La jornada, encabezada por el Alcalde Óscar Zamudio Pérez, sirvió como vitrina para más de 30 jóvenes emprendedores concordenses, quienes exhibieron el talento y la creatividad que caracteriza a la nueva generación de empresarios de la región.

Desde temprana hora, la afluencia de visitantes se mantuvo constante, generando una dinámica comercial favorable en los stands que registraron actividad ininterrumpida.

Los asistentes pudieron disfrutar de una amplia gama de productos, donde destacaron las propuestas gastronómicas como galletas, tacos y esquites, además de bebidas y diversos artículos de creación original.

Esta muestra no solo evidenció el espíritu emprendedor de la juventud, sino que también reafirmó la importancia de estos espacios para el impulso económico local.

El evento contó con el apoyo coordinado entre el Ayuntamiento de Concordia y el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable y el Instituto Sinaloense de la Juventud.

Durante su intervención, Zamudio Pérez destacó la importancia de estas iniciativas para el fortalecimiento de la economía del municipio.

“Quiero decir enfrente de ustedes que cuentan con todo el apoyo del Presidente y del Ayuntamiento de Concordia para seguir impulsando a los emprendedores de nuestro municipio”, compartió.

Por su parte, el director del Instituto Sinaloense de la Juventud, Saúl Gerardo Meza, invitó a los presentes a acercarse a la institución para conocer las herramientas disponibles para su desarrollo integral.

“Concordia tiene buena madera y no nada más en los muebles, y se demostró con todos los jóvenes emprendedores”, señaló.