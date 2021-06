Fernanda Oceguera reconoce resultados adversos por Alcaldía de Escuinapa

ESCUINAPA._ Fernanda Oceguera Burquez, ex candidata a la Presidencia Municipal de Escuinapa por el Partido Revolucionario Institucional, reconoció el resultado que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa emitió durante el conteo rápido.

Oceguera Burquez agradeció el apoyo y confianza al proyecto de parte de su planilla, brigadas, militantes, simpatizantes, amigos y familiares.

“Estoy agradecida con todo mundo, repito, con toda la gente que votó por Fernanda, con la que no votó, pero no hay palabras de agradecimiento que completen todo lo que siento por ese gran equipo que me acompañó, por las familias que me acompañaron. De corazón; muchas gracias”, enfatizó.

En su mensaje al pueblo escuinapense, Fernanda Oceguera manifestó sentirse tranquila con la decisión tomada por los ciudadanos y señaló ser respetuosa de los resultados.

“Yo me considero ganadora desde el momento en el que me nombran candidata a la Presidencia Municipal, siendo la primera mujer a la que el Partido da la oportunidad. Me considero ganadora de ir en un equipo tan importante a lado de una gran persona y ser humano como lo es Mario Zamora”.

Fernanda Oceguera expresó tener en manos un proyecto que beneficiará a Escuinapa, del que seguramente pronto dará más detalles, sin embargo, adelantó que incluirá a todas las personas que trabajaron duro por buscar lo mejor para el municipio durante esta campaña.

“Esto no termina aquí, tengo 35 años, tengo mi trabajo gracias a Dios y tengo una vida por delante por quien entregarme, por mi familia, por mi hijo, pero también por mucha gente que votó por Fernanda Oceguera”.