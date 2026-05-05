$!Fernando contribuye con sus creaciones a darle calor al desfile de la Feria de la Primavera, en Rosario

ROSARIO._ Fernando Sánchez Martínez afirmó que a pesar de que la inquietud de echar a andar su creatividad estuvo latente desde pequeño, hace apenas una década incursionó en la creación de carros alegóricos para el desfile del 5 mayo. Hasta el momento, expuso que ha realizado tronos y carros alegóricos para instituciones educativas, por lo que reconoció sueña con realizar el las soberanas de la Feria de la Primavera. “Desde chiquito me gustó pero como que no me animaba, igual en la artisteada también de pequeño y ya lo empecé a explotar cuando era mayor de edad”, sostuvo. Ahora, participa con su creación en el tradicional desfile de carrozas alegóricas que forma parte de la Feria de la Primavera que encabezan las reinas de la Feria y Juegos Florales.

Otro impedimento, aseguró, es el poco tiempo que le queda, ya que el resto del año se desempeña como maestro de Educación Artística e instructor de zumba. “Que tengo uso de razón, son como 10 años, pero no ha sido muy constante porque además de que son muy laboriosos yo tengo otros compromisos”, expuso mientras asegura las luces del carro.

En esta edición, indicó realizó el trono y ahora el carro alegórico de Kendra I, Reina de la Escuela Primaria Club de Leones, denominado “Candy land”, que se traduce del inglés “Tierra de dulces”. Aunque no recuerda mucho su primera incursión con este oficio, destacó el nervio que le daba realizar la alegoría. “Creéme que al principio no me quería animar, pero dije, ‘Me voy a aventar al ruedo’, y salió algo espectacular, y conforme al (paso del) tiempo a la gente le gustó mi trabajo y pues me empezaba a hablar para que les empezara a trabajar”. Sobre el proceso creativo, manifestó que en primer lugar recoge las ideas de la mamá de la reina e institución educativa para crear bocetos, y posteriormente en la construcción de las piezas.