$!Festival del Mestizaje en Chametla supera expectativas pese a inseguridad

Sostuvo que no se tiene una cifra exacta en la participación, pero de 2 mil habitantes que tiene la comunidad, se puede multiplicar hasta por seis visitantes que recibe cada vivienda, además de hoteles, renta de casas y cuartos.

Reconoció que se temía que la situación en la entidad repercutiera en la asistencia pero no ocurrió.

“Sí estamos satisfechos, sí teníamos el pendiente de la inseguridad por lo que ha pasado en el Estado sí ha afectado todas las actividades, pero afortunadamente yo creo que la gente de aquí y los pueblos vecinos entendieron que estas son fiestas culturales donde no se vende cerveza, no se toca música que no es apropiada para la convivencia”, dijo.

Hernández Carrillo manifestó que tal fue la asistencia que permitió contar con eventos simultáneos concurridos.