$!Festival del Mestizaje fue pensado en el retorno de quienes son de Chametla

El crecimiento en la asistencia, expuso, es el reflejo del cumplimiento de los objetivos planteados, y lograr crear lazos de unidad.

“Este aniversario significa más que nada un encuentro de paisanos, es la temática o la línea que se quiere seguir el reencuentro de chametlenses radicados fuera y los que viven aquí en la comunidad”, dijo.

EL ROSARIO._ A poco más de 20 años de realizarse el Festival Cultural por el 495 Aniversario del Mestizaje en Sinaloa, el principal objetivo que se ha cumplido es el retorno de quienes son originario de Chametla que han salido de la sindicatura, afirmó Maribel Barraza Pineda, secretaria de la Junta Vecinal, encargada de la organización.

“Y ahora con el festival como que ha habido ese acercamiento, o esos lazos de unidad entre los chametlenses... Los sentidos de pertenencia en la comunidad”, argumentó.

Expuso que el éxodo en busca de oportunidades para una mejor calidad de vida había generado una ruptura o carencia del sentido de pertenencia entre los chametlenses que ahora vuelven con el festival.

“Muchos años se ha sentido el desapego o la desintegración familiar por toda la gente que migra buscando una mejor vida y muchos de ellos se quedan a vivir en los lugares donde consiguen trabajo, y algunos inclusive no vienen pues se quedan allá y ya no regresan a Chametla”.

Manifestó que tal ha sido el resultado que se cuenta con un programa muy rico a lo largo del día, al punto de incrementar el número de días, pues en esta edición se extendió por espacio de cinco días.

Explicó que el festival es principalmente financiado por nativos de la sindicatura que radican fuera.