EL ROSARIO._ Para Fidel Cortez López son sus terceros procesos como funcionario de casilla, dos de los cuales los ha cumplido como presidente en la casilla 3138 básica.

“Tenemos que aceptar porque nos llaman y en grado caso que tengamos una cosa que no podamos asistir, entonces comunicárselo a los que vayan a darnos el nombramiento. Sí hay personas que dicen que no quieren, pero yo nunca me he negado”, expresó.