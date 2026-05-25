$!Fiestas del Mar de Las Cabras recibe hasta 40 mil asistentes en una noche y suma polémicas

LAS CABRAS, Escuinapa._ Entre polémicas por cancelación del grupo Los Sebastianes, el vestido de la Reina y la ausencia del Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental, la afluencia a las Fiestas del Mar llegó a 40 mil asistentes el sábado, informó Ignacio Contreras Medina. “Hemos tenido muy buena afluencia de personas, el viernes las personas apenas se acomodaban en sus enramadas, el sábado si hubo una afluencia de 30 a 40 mil personas”, dijo el Director de Turismo y presidente del Comité del Mar de Las Cabras.





En las noches es cuando se llenaba la zona del templete, la gente considera que estaba contenta con las agrupaciones que se presentaron. En relación a la inasistencia del grupo Los Sebastianes programada para la madrugada del sábado, precisó que fue un tema ajeno al comité, al parecer hubo un imprevisto. “Según yo, no vinieron”, dijo.







El sábado la coronación de la Reina Angelynna Corona también estuvo envuelto a la polémica debido a que no utilizó el atuendo diseñado por Andrés Romo y en su lugar hizo uso de uno confeccionado por Producciones Momo, de Mazatlán. “En ese sentido se están tomando algunos puntos a considerar, vamos a proceder contra ese punto, porque no utilizó el traje real, que creo que es un punto importante porque está dentro del reglamento”, dijo.



