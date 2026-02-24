Fiestas del Mar de Las Cabras se harán con o sin el Gobierno, afirma Alcalde de Escuinapa

ESCUINAPA._ Con el Gobierno o sin este, las Fiestas de las Cabras se harán, señaló el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental, pues no se tiene una situación como la pandemia por Covid.

“Si hay circunstancias, condiciones, se van a hacer las playas, con el Gobierno, sin el Gobierno o a pesar del Gobierno va a haber playas, le voy a decir por qué, porque la sociedad escuinapense va a ir a Las Cabras, con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros, no hay en este momento una circunstancia como la pandemia”, afirmó.

La pandemia obligó a detener las Fiestas de las Cabras, pero en este caso, dijo, no pueden decir que es igual o que no hay condiciones.

”En este caso, en el cual hay un bombazo un día y luego descansan tres y luego hay cuatro ¿cuántos muertos hemos tenido colaterales? Todas las vidas valen oro... Pero no es lo mismo que 100, que 50, que mil, van dos y ustedes lo tienen bien documentado, que queremos que no haya”, dijo.

Sí se está organizando, indicó, lo que esperan es no tener lo que llamó “cuentas mochas” o no salir como el año pasado, que salieron con números rojos.

“Ahora estamos organizando con la curva ‘aprendizaje’ que en general históricamente Las Cabras nunca han dejado ganancias como no las deja el Carnaval, es una fiesta que le queda una gran ganancia a la sociedad, al comercio”, dijo.

El Gobierno no gana, no es una empresa para ganar dinero pero las circunstancias que se tienen sí considera que se debe ser cuidadoso.

Reitero que no se puede comparar la situación que se tiene con la pandemia de Covid-19 , pese a que se mantiene un auto encierro social.

“Mentiras (auto encierro) yo fui a Cristo Rey, excelente evento, lastima que no nos acompañaron, ahí estuvo la gente”, afirmó.

Díaz Simental remató señalando que existe agenda pero los periodistas deben investigar o no le preguntan a quién deben.

“Lo que a mí más me interesa es la opinión de la población, ustedes pongan lo que quieran y grábeme, respeto profundamente la libertad de expresión”, aseguró.



Para saber

Las Fiestas del Mar de las Cabras están consideradas a realizarse del 21 al 25 de mayo