$!Firma Gobierno de Rosario convenio de colaboración con IMSS Bienestar

La firma del convenio se realizó en la sala de Cabildo del Ayuntamiento local, donde la Alcaldesa Claudia Valdez Aguilar como autoridad municipal y del sector Salud refrendaron su compromiso de trabajar de manera coordinada para acercar los servicios de salud a la población que más lo necesita.

EL ROSARIO._ Con el compromiso de impulsar servicios de salud dignos y gratuitos, el Gobierno Municipal de Rosario, llevó a cabo la firma del convenio de colaboración con IMSS Bienestar, representado por Julio César Quintero Ledezma, coordinador estatal de los Servicios de Salud en Sinaloa.

A través de este acuerdo, Valdez Aguilar informó que junto IMSS Bienestar establecerán acciones conjuntas para la promoción, difusión e instalación de módulos de atención que permitan incorporar y registrar a las personas que no cuentan con seguridad social y que residen en el municipio.

“Con esta estrategia se busca que un mayor número de ciudadanos tenga acceso a servicios de salud dignos, oportunos y de calidad, fortaleciendo el derecho a la atención médica de las familias rosarenses”, dijo Valdez Aguilar.

Invitó además a los ciudadanos a acercarse a las instalaciones del palacio municipal donde se instalará un módulo de afiliación para todas aquellas personas que no cuenten con algún servicio de salud.

Por su parte, Julio César Quintero Ledezma reconoció la disposición del Gobierno Municipal para colaborar en esta estrategia, la cual permitirá ampliar la cobertura de los servicios de salud y acercar los beneficios de IMSS Bienestar a quienes aún no cuentan con seguridad social.