Firma UTEsc con empresa Fugo León de Juda

La Universidad Tecnológica de Escuinapa continúa fortaleciendo la vinculación con el sector productivo a través de la firma de convenio de colaboración con la empresa Fugo León de Juda, una reconocida empresa del sector agrícola comprometida con el desarrollo y la innovación en nuestra región.

En este importante acto estuvieron presentes, por parte de nuestra casa de estudios, el Dr. Juan Manuel Mendoza Guerrero, rector de la Universidad Tecnológica de Escuinapa, así como la Lic. Eunice Bernardina Rendón Quevedo, jefa del Departamento de Vinculación.

Por parte de la empresa asistieron el C. Guadalupe Aguilar Ayala, representante legal de la empresa, así como los ingenieros Juan Gabriel González Rodríguez y Francisco Fuentes Temblador, socios, accionistas e impulsores de esta destacada empresa agrícola.

Durante la firma del convenio, el Dr. Juan Manuel Mendoza Guerrero destacó la importancia de que las empresas del sector productivo trabajen de la mano con la universidad, brindando a las y los estudiantes la oportunidad de fortalecer sus conocimientos mediante prácticas profesionales, desarrollo de proyectos innovadores y soluciones que atiendan las problemáticas del sector agrícola en nuestra región.

Asimismo, aprovechó este valioso encuentro para invitar a los representantes de la empresa a participar con talleres, conferencias y capacitaciones que contribuyan al desarrollo académico, profesional y humano de nuestra comunidad estudiantil.

Con acciones como esta, seguimos construyendo puentes entre la educación y el sector productivo, impulsando el talento joven y sembrando oportunidades para un mejor futuro.