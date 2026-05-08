Firman convenio de colaboración UTEsc y Confíe. Se presenta propuesta sobre inducción floral del mango

La tarde de este jueves, la Universidad Tecnológica de Escuinapa firmó un importante convenio de colaboración con la Coordinación General para el Fomento a la Investigación Científica e Innovación del Estado de Sinaloa, Confie Sinaloa, que tiene por objetivo fortalecer las actividades conjuntas en favor de la formación profesional, la actividad científica y contribuir con ello a la calidad y la productividad en la región.

Tras la firma del convenio, las y los académicos de ambas instituciones dialogaron sobre una propuesta de Confíe que aborda los retos y oportunidades de poner en marcha un proyecto de inducción de la floración del mango, que contribuya a enfrentar con éxito los efectos del cambio climático, en beneficio de lograr altos niveles de producción con calidad de la fruta, combinando la investigación científica y la experiencia de productoras y productores de la región.

En este encuentro, realizado en la casa de estudios, participaron, por parte de Confíe, el Dr. Carlos Karam Quiñones, director general, Dr. Rafael Rentería Escobar, director de Vinculación para el Desarrollo Regional y Dr. Alberto Kousuke de la Herrán Arita, director de Fomento a la Investigación Científica. Por la universidad, estuvieron presentes, el rector, Dr. Juan Manuel Mendoza Guerrero, Dr. Carlos Bruno Fiscal, subdirector académico, Dra. Marcela Rebeca Contreras Loera, coordinadora de posgrado y profesora de tiempo completo, Dra. Diana Ibarra Rodríguez, coordinadora de la Ingeniería en Agricultura Sustentable y Protegida, Dr. Bernardo Espinosa Palomeque, profesor de tiempo completo, y Lic. Eunice Bernardina Rendón Quevedo, jefa del Departamento de Vinculación.