Firman convenio internacional, Universidad Tecnológica de Escuinapa y Grupo Poena Nulla de España

El pasado martes 8 de junio se llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración Internacional entre la Universidad Tecnológica de Escuinapa y el Grupo Poena Nulla S.L., con sede en Mojácar, Almería, España.

En esta importante reunión realizada en línea, estuvieron presentes el rector de la Universidad Tecnológica de Escuinapa, Dr. Juan Manuel Mendoza Guerrero; el subdirector académico, Dr. Carlos Bruno Fiscal; el Lic. Pablo Chacón Ruiz, copropietario y gerente de la Sociedad Poena Nulla S.L.; el chef Raymundo Alfonso López; la Lic. Eunice Bernardina Rendón Quevedo, jefa del Departamento de Vinculación; y el Lic. Pavel Guzmán Rodríguez, jefe de Promoción.

El Grupo Poena Nulla cuenta con más de 45 años de trayectoria operando frente a la costa de Mojácar, Almería, España, y está conformado por los siguientes establecimientos del complejo Tito’s:

• Tito’s Beach Bar, restaurante de cocina internacional y de fusión.

• Tito’s Space, espacio destinado a la organización de bodas, banquetes y diversos eventos sociales.

• Terraza Cantina, un nuevo proyecto de restaurante tipo neo taberna que ofrece cocina tradicional española, mexicana y una innovadora fusión de ambas.

Este convenio representa una valiosa oportunidad de movilidad internacional para las y los estudiantes de las licenciaturas en Gastronomía y Turismo, quienes podrán realizar sus estadías profesionales en alguno de los establecimientos que conforman el Grupo Poena Nulla.

La Universidad Tecnológica de Escuinapa agradece especialmente la gestión de la Lic. Ana Karen Uribe Neri, docente de la carrera de Gastronomía, cuya colaboración fue fundamental para concretar este importante acuerdo internacional.

En UTEsc seguimos abriendo puertas y fortaleciendo alianzas estratégicas que permitan a nuestros estudiantes acceder a nuevas experiencias académicas y profesionales en escenarios internacionales.