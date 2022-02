Floración de mango va retrasada en Escuinapa: CNC

ESCUINAPA._ La floración de mango va retrasada en el municipio lo que genera preocupación a los productores, manifestó el dirigente del Comité Nacional Campesino.

“Hay un retraso en la floración, el año pasado en estas fechas ya traíamos un 80 por ciento de floración en todas las variedades, hoy no es así”, dijo Rogelio Padilla Salcido.

Manifestó que las variedades que se tienen son ataulfo, ken, haden, kit, manila, tommy, que son las que están en el sur del estado, de estas el ataulfo presenta un 80 por ciento de floración solo en algunas huertas, otras se encuentran en un 30 por ciento.

Es una variedad temprana, igual que el mango haden y tommy, que se están cosechando a fines de mayo y principios de junio, pero no se sabe cómo será esta temporada.

Debido a que no hay una floración pareja en los árboles, en estas dos variedades no se tiene ni un 10 por ciento de floración, en algunas zonas no llega ni al 5 por ciento.

“Es raro como hay zonas donde hay floración y del otro lado de la carretera, en las comunidades no tienen flores, no es una temporada que pinte bien”, dijo.

Señaló que tienen hasta el 21 de marzo para que se empiece a ver esta floración en los mangos, pues antes de esa fecha se puede garantizar un producto de calidad para exportar.

Después de esa fecha, aunque se tenga mango, este deja de tener la calidad en tamaño, no reúne el calibre de exportación que se requiere y es un mango que termina en la industria como deshidratado o en jugos.

Los productores están desesperados por cómo se vislumbra la temporada, manifestó, pues el año pasado el mango no tuvo precio, estuvo entre los 1.80 y 2 pesos, insuficiente para dar el mantenimiento que requieren los huertos como son rastrear, foliar, podar y limpiar.

La única forma en que sea redituable es que el mango se venda el kilo entre los 3 y 4 pesos para poder salir tablas con los costos de mantenimiento, precisó.