$!Floristas en Rosario reportan que ventas estuvieron más bajas que el año pasado

EL ROSARIO._ Debido a múltiples factores, vendedores de flores aseguraron que las ventas por San Valentín estuvieron a un 50 por ciento.
Los comerciantes atribuyeron esta situación principalmente al encarecimiento de la flor y la situación de inseguridad que se vive en la entidad, principalmente.
“Más bajas (las ventas) que el año pasado, pues un 50 por ciento yo creo... Sí compramos más flor por el precio y por la situación”, se informó.
Así lo dieron a conocer vendedores de la ciudad, a pesar de que esperaban un repunte con la celebración del Día del Amor y la Amistad.
Se precisó que al incrementarse el precio en un 10 por ciento, y ante los efectos de la violencia tuvieron que prevenirse adquiriendo menos flor.
Así también, se informó que ya no se dieron apartados como en años anteriores tan solo con ventas el mismo día, lo que ocasionó que el sector se mantuviera en la incertidumbre.
De igual manera destacaron que si bien es un fenómeno de varios años, desde el inicio de la ola de violencia el problema se ha agravado.