$!Floristas en Rosario reportan que ventas estuvieron más bajas que el año pasado

EL ROSARIO._ Debido a múltiples factores, vendedores de flores aseguraron que las ventas por San Valentín estuvieron a un 50 por ciento.

Los comerciantes atribuyeron esta situación principalmente al encarecimiento de la flor y la situación de inseguridad que se vive en la entidad, principalmente.

“Más bajas (las ventas) que el año pasado, pues un 50 por ciento yo creo... Sí compramos más flor por el precio y por la situación”, se informó.

Así lo dieron a conocer vendedores de la ciudad, a pesar de que esperaban un repunte con la celebración del Día del Amor y la Amistad.