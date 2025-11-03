$!Floristas no tienen las ventas esperadas durante este Día de Muertos, en Escuinapa

ESCUINAPA._ Las ventas no fueron las esperadas aunque las flores se terminaron, en general consideran que no llegaron las personas que se esperaban para el Día de Muertos.
Desde el 2 de noviembre los comerciantes señalaban que el número de personas no era como en otros años, pese a ser fin de semana.
“No sabemos si es por todo lo que pasa de la seguridad, pero sí es menos gente la que vino este año”, dijo una comerciante ubicada por la calle principal.
“Sí estuvo más o menos solo, yo vendo en el Centro y el panteón y sí hubo poca gente a comparación de otros años y pensé que iba a ser un poco más fuerte porque era fin de semana”, expreso Guadalupe Estrada.
Las flores tradicionales como gladiolas, claveles y pompones se acabaron temprano, no había tanta flor, pues el bloqueo al parecer les afectó.
Cosas esenciales tampoco se vendieron, es el caso de las veladoras, pues se tuvo competencia desleal ya que acudió un distribuidor y las vendió a precio, haciendo que todos los comercios de la zona quedarán con su mercancía.
“A nosotros digamos nos fue bien pero si hubo floristas que no, debido a que era caro como vendían, nosotros nos acoplamos a vender lo que el cliente quería, quizá ganamos menos pero la flor se acabó”, dijo Georgina Olivo.
Hay lugares del centro de la ciudad que este lunes aún tenían las flores que no alcanzaron a vender.