ESCUINAPA._ Al declararse zona protegida el Centro Integralmente Planeado dejará de otorgar ingresos por impuestos al Ayuntamiento de Escuinapa, el municipio perderá lo que durante años esperaba del mega proyecto turístico, manifestó la Alcaldesa Blanca Estela García.

“Ya no tendremos ingresos de Fonatur, pagaban Predial, los Ceprofies estaban condonados, pero sí teníamos un recurso que ya no será nada, no sabemos ni siquiera qué pasará con la donación de áreas verdes a las que el municipio tenía derecho en el CIP”, dijo.

Fonatur no ha sido claro que es lo que hará en el predio, por lo menos no se lo ha informado al Ayuntamiento, pero al señalar que será un Área Natural Protegida, también se van años de trabajo de las administraciones públicas.

Ya que después de que se descartó la inversión, se determinó en reuniones posteriores la subdivisión y creación de 800 claves catastrales para las rifas que se hicieron, también tienen que ver en qué sentido quedarán, si estas desaparecerán.

O se harán nuevos procedimientos en Cabildo para eliminarlas, indicó, con las nuevas disposiciones de pasar el predio de 2 mil hectáreas a Semarnat y luego a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la ley marca que no se deberá pagar ningún tipo de impuesto, al ser del Gobierno Federal.

“Hasta ahorita nos afecta porque es un impuesto que no vamos a percibir, porque claro que no pagarán impuestos son áreas naturales protegidas no pagan impuestos al Municipio”, dijo.

Informó que llevará al Gobernador Rubén Rocha Moya un escrito informando la situación y para tener la información que se requiera, pues lo que sabe es solo lo que sale en medios de comunicación.

Hay compromisos además que quedan en el ‘aire’ como el hecho de que se había señalado que el CIP Playa Espíritu tendría una subestación eléctrica, con la que abastecería de energía a la zona del valle, que padece cada año de ‘bajones de energía’ y ‘apagones’ en temporada de verano o lluvias.

Es una demanda añeja, que se pensaba dar respuesta con esa subestación, pero desconocen qué pasará, sí esta quedará cancelada o no, indicó.