$!Fortalecen grupo de escaramuzas de la escuela charra San Juan Cacalotán, en Rosario

ROSARIO._ Con el objetivo de fortalecer el equipo femenil de escaramuzas la escuela charra San Juan Cacalotán cuenta con un instructor especializado, informó su director Josué Armenta Virgen. Para esta labor, informó, que se contará con el trabajo de Gregorio Garate para apoyar con rutinas y prácticas.





Armenta Virgen refirió que hasta el momento se cuenta con un grupo de 10 niñas y esperan siga creciendo conforme se dé a conocer la formación de la agrupación al tiempo que expuso que estaba abierta la invitación. “De hecho estamos haciendo una invitación a quien se quiera unir también y que quiera pues ser partícipe del equipo, este están cordialmente invitadas a partir de los 7 años hasta los 15 años, es la edad, digamos, para hacer un grupo de niñas de este que es infantil A y infantil B”, expuso.





Manifestó que en octubre se cumplió el primer año del proyecto que busca promover el deporte nacional en la sindicatura rosarense con muy buenos resultados. No obstante, refirió que el proyecto de las escaramuzas tiene poco menos del año que se inició en la comunidad pero ha tenido muy buena respuesta.



