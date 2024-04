”Mirando a mi abuela me enseñé, ya que mis hijos fueron a estudiar para ayudarme con el hombre, los dos sacarlos adelante”, afirmó.

Aunque originaria de Laguna de Beltranes, compartió que una vez casada tuvo que mudarse junto a su esposo a La Pedregosa, donde tiene 45 años radicando.

Detalló que por la tarde se dedica a elaborarlos y se levanta a las 5:30 horas del día siguiente para ponerlos a cocer, finalmente junto a su cubeta con tamales espera el camión pasajero en la carretera que la lleve a la cabecera donde los ofrece.

Sobre la venta, indicó que es todos los días, “aunque sea poquito”, los lunes y jueves llega en primer lugar al Hospital Integral, y el resto de los días en el centro para en ambos casos terminar en el mercado municipal “Miguel Hidalgo”.

Francisca manifestó que en ocasiones hace 100 o en otros días 140, y el precio pasó de 20 centavos hasta en la actualidad ofrecerlo a 8 pesos, al tiempo que explicó que ha tenido que aumentado un peso por año al encarecerse todos los materiales, principalmente la hoja para tamal.

Con la satisfacción reconoce que sus hijos ya son profesionistas, que cada quien tiene su vida pero ella disfruta salir a ofrecer su producto cada día.

”Todos mis hijos me dicen “no trabaje ya”, a mi dejenme les digo, mientras que yo pueda andar hay que trabajar, ya que Dios me diga “ya no”, ya me siento”, concluyó.