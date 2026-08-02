$!Francisco Campaña recibe el Premio Municipal del Deporte en Elota como Mejor Deportista 2025

LA CRUZ, Elota._ En reconocimiento a su esfuerzo, disciplina, perseverancia y compromiso en la disciplina del taekwondo, Francisco Efraín Campaña Rocha recibió el Premio Municipal del Deporte como Mejor Deportista 2025. Francisco Campaña inició su formación en el taekwondo a los cinco años dentro de la Escuela Nacional de Taekwondo, donde ha desarrollado una trayectoria marcada por la disciplina, la constancia y el compromiso. Actualmente es cinta negra 4.º Dan, reflejo de años de dedicación a este deporte.

Desde que obtuvo su primera medalla nacional en 2016, ha representado con orgullo a Elota, Sinaloa y México en importantes competencias. En 2022 alcanzó uno de los mayores logros de su carrera al integrar la Selección Nacional y competir en el Campeonato Mundial de Taekwondo en Sofía, Bulgaria, donde llegó hasta la tercera ronda. En 2025 consolidó su trayectoria al proclamarse Campeón Nacional en la Olimpiada Nacional, coronando años de esfuerzo, perseverancia y el respaldo constante de su familia.

En su mensaje, el atleta expresó que recibe este premio con enorme alegría, orgullo y gratitud, ya que no solo representa un reconocimiento a su trayectoria, sino también el resultado de 14 años de esfuerzo, disciplina, constancia, sacrificio y amor por el taekwondo. "Durante este largo camino he vivido momentos de alegría, triunfos, retos y también dificultades que me enseñaron a no rendirme. Cada entrenamiento, cada competencia, cada derrota y cada victoria me ayudaron a crecer, no solo como deportista, sino también como persona", dijo. Por su parte, el presidente municipal de Elota, Richard Millán Vázquez, destacó que el apoyo del núcleo familiar, junto con el respaldo del Gobierno Municipal, es fundamental para que los deportistas puedan incursionar en alguna disciplina y alcanzar grandes resultados.

“Estas dos premiaciones significan mucho porque eso es motivación para todos los que están aquí, es motivación para las nuevas generaciones. Desde que entramos nosotros le hemos aportado, invertido más al deporte, son más niños los que están haciendo deporte más jóvenes, hay más becas, más oportunidades, y ustedes mismos se motivan”, destacó.