$!Frena la pesca en el sur de Sinaloa ante la severa escasez de producción en marismas

EL ROSARIO._ Pese a que el sector pesquero propuso una autoveda con la intención de permitir la recuperación de las especies, la falta de producción en las marismas y sistemas del sur obligó a paralizar la actividad, informó Francisco Figueroa Plancarte, presidente de la Federación Pesquera Guerreros del Sur.
“Pues sí, no se entró en todo el sur, no se ha entrado, porque pues no ha habido producción”, aseguró tajante el líder pesquero.
La actividad representa un pilar económico para los municipios, principalmente para Rosario y Escuinapa, además de la región.
Ante este panorama, descartó que se pueda postergar el ingreso a los campos pesqueros al ser un problema irreversible.
“Pues si no hubo al principio, ya después pues menos”, argumentó Plancarte.
Con esto se indicó que ya son varias las temporadas que se arrastra con malos resultados para la actividad pesquera.
En reiteradas ocasiones han puesto sobre la mesa la atención integral de los sistemas estuarinos del sur de manera urgente como única solución.