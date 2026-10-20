$!Frontenistas de Rosario consiguen medallas en en Torneo Regional celebrado en Sonora

ROSARIO._ Con una destacada cosecha de preseas, el representativo de Rosario destacó en el Torneo de Frontenis Regional que tuvo lugar en Ciudad Obregón, Sonora, poniendo en alto el nombre de Sinaloa y el municipio.
El evento deportivo se llevó a cabo del 16 al 18 de octubre en Sonora.
Los alumnos forman parte de la academia local Futuros Pelotaris Rosario, con presencia en las categorías infantil y juvenil.
En la categoría de singles individual infantil, Varinia Hernández se coronó con el primer lugar y Maryfer Hernández , se apoderó del segundo lugar.
Mientras que en los dobles Varinia Hernández y Elvia Juárez, conquistaron el primer lugar, mientras que la dupla conformada por Gael Espinoza y Maryfer Hernández obtuvieron el tercer lugar.
Este encuentro, señaló la directiva de la academia, sirve como preparación de cara a su próximo encuentro nacional en el mes de diciembre en Tepic, Nayarit.