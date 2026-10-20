$!Frontenistas de Rosario consiguen medallas en en Torneo Regional celebrado en Sonora

ROSARIO._ Con una destacada cosecha de preseas, el representativo de Rosario destacó en el Torneo de Frontenis Regional que tuvo lugar en Ciudad Obregón, Sonora, poniendo en alto el nombre de Sinaloa y el municipio.

El evento deportivo se llevó a cabo del 16 al 18 de octubre en Sonora.

Los alumnos forman parte de la academia local Futuros Pelotaris Rosario, con presencia en las categorías infantil y juvenil.