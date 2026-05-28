El Sur
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Crisis

Fueron más de cinco horas de enfrentamiento entre civiles en Escuinapa

Los hechos se reportaron en varias colonias de la cabecera municipal
Carolina Tiznado |
28/05/2026 13:42
28/05/2026 13:42

ESCUINAPA._ Enfrentamiento entre civiles por más de cinco horas convirtió en zona de guerra colonias de la cabecera municipal de Escuinapa.

“Pasamos la noche tirados en el piso, rezando porque terminara, esto es demasiado”, señaló un vecino de la colonia El Roblito.

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El enfrentamiento inició en el Hospital IMSS Bienestar con descargas de balas de diversos calibres alrededor de las 01:00 horas de este jueves y continuó en Paredones, a la vez que las detonaciones también se escuchaban en la colonia El Roblito, Insurgentes, Francisco I. Madero, así como en la zona conocida como Colinas de Contreras.

Las balas pegaron en la herrería y vidrios del Hospital IMSS Bienestar, así como en la infraestructura del malecón, balas de diversos calibres quedaron en la zona.

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Fue alrededor de las 05:20 de la mañana cuando las detonaciones de explosivos y de armas dejaron de escucharse, se presume que algunas armas eran descargadas al aire buscando “tumbar” drones con explosivos.

El Hospital IMSS Bienestar se encontraba la mañana de este jueves con las huellas de las balas que pegaron en su edificio y reja de seguridad, pues no cuenta con seguridad de ningún tipo.

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