$!Fuertes lluvias convierten calles en caudalosos arroyos e ingresa a hogares en Rosario

EL ROSARIO._ Las fuertes lluvias que se registraron la medianoche y que se extendió hasta las primera horas de este martes alertó a vecinos en zonas bajas al convertir las calles en caudalosos arroyos.

De acuerdo con el pronóstico de Protección Civil en Sinaloa, se esperaban lluvias muy fuertes de entre 50 a 70 milímetros para los municipios del sur.

La zona de mayor riesgo es en la colonia Calderón donde familias reportan que el agua ingresó en algunos hogares.

Esta tormenta inició con mucha actividad eléctrica y fuertes vientos para inmediatamente acompañarse de lluvias torrenciales.