$!Fuertes lluvias convierten calles en caudalosos arroyos e ingresa a hogares en Rosario

EL ROSARIO._ Las fuertes lluvias que se registraron la medianoche y que se extendió hasta las primera horas de este martes alertó a vecinos en zonas bajas al convertir las calles en caudalosos arroyos.
De acuerdo con el pronóstico de Protección Civil en Sinaloa, se esperaban lluvias muy fuertes de entre 50 a 70 milímetros para los municipios del sur.
La zona de mayor riesgo es en la colonia Calderón donde familias reportan que el agua ingresó en algunos hogares.
Esta tormenta inició con mucha actividad eléctrica y fuertes vientos para inmediatamente acompañarse de lluvias torrenciales.
Se precisó que fue a las 12:21 horas que se registró el incremento en el nivel del agua entre las calles paralelas Doctor Félix López, Ignacio Gadea Fletes, que hacen esquina con Carmen Borrego, ya que son el desemboque a la Laguna del Iguanero.
”Se me estaba metiendo más el agua que la vez pasada”, expuso una vecina de la zona antes señalada.
En lo que va de la temporada de lluvias es la tercera ocasión donde el agua alcanza esta fuerza y nivel, pero no obstante es la primera que está apunto de ingresar a las viviendas.
Otras zonas que viven una situación similar con 20 de noviembre con avenida Colosio, Teófilo Noris, General Damí, entre otras.
Así también se registró un apagón de energía eléctrica pero que duró apenas unos segundos, mientras que el servicio de agua potable está funcionando adecuadamente.