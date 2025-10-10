$!Fuertes lluvias sorprenden a Rosario por efectos de la tormenta Raymond

EL ROSARIO._ Tras un día de intenso calor, Rosario cerró el viernes con fuertes lluvias y actividad eléctrica debido a la tormenta tropical Raymond.
Fue alrededor de las 21:30 horas que iniciaron las precipitaciones que pasaron en minutos de moderadas a intensas.
Por tal motivo, las calles de inmediato se convirtieron en ríos cubiertas por una gran cantidad de agua.
A pesar de que por la tarde se registró un apagón de poco más de tres horas, hasta el momento de este reporte no se suspendió nuevamente el servicio de energía.