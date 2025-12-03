$!Fuerzas federales cierran calles en Escuinapa cercanas a casa donde hallaron explosivos

ESCUINAPA._ Personal de corporaciones federales mantienen cerradas las calles aledañas a la que se presume es una casa encontrada con una gran cantidad de explosivos.

Personal de Bomberos y Protección Civil se mantienen en la zona, aunque no hay información clara de lo que ocurre y vecinos que regresan a su casa son regresados por personal de la Guardia Nacional sin explicación sobre la razón de no permitir la entrada.

Este lunes se informó que el Ejército Mexicano aseguró un arsenal compuesto por 15 armas largas, decenas de municiones, equipo táctico y 70 artefactos explosivos improvisados (AEI) dentro de una vivienda ubicada en la cabecera municipal de Escuinapa, al sur de Sinaloa.



