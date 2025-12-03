$!Fuerzas federales cierran calles en Escuinapa cercanas a casa donde hallaron explosivos

ESCUINAPA._ Personal de corporaciones federales mantienen cerradas las calles aledañas a la que se presume es una casa encontrada con una gran cantidad de explosivos.
Personal de Bomberos y Protección Civil se mantienen en la zona, aunque no hay información clara de lo que ocurre y vecinos que regresan a su casa son regresados por personal de la Guardia Nacional sin explicación sobre la razón de no permitir la entrada.
Este lunes se informó que el Ejército Mexicano aseguró un arsenal compuesto por 15 armas largas, decenas de municiones, equipo táctico y 70 artefactos explosivos improvisados (AEI) dentro de una vivienda ubicada en la cabecera municipal de Escuinapa, al sur de Sinaloa.
“Ya son tres días, que nos digan qué pasa, vengo a mi casa y dicen que no puedo pasar pero no me dicen por qué”, dijo una vecina del Infonavit los Mangos.
Otros vecinos han optado por salir por voluntad propia ante el rumor de que hay explosivos en una vivienda de la Calle 21 de Marzo, pero ninguna autoridad ha ordenado una evacuación.
“Será decisión de Protección Civil (municipal) si se evacua, ellos están presentes aquí, la información solo la tiene el Ministerio Público Federal”, dijo un elemento federal.
Las calles Francisco I. Madero y 21 de Marzo están cerradas, así como calles colindantes de las colonias Gabriel Leyva, Benito Juárez y el Infonavit los Mangos.
En el lugar hay elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los denominados “Harfuch”, así como Bomberos de Escuinapa y Protección Civil.
El lugar que está sitiado desde el domingo por la noche, está a dos cuadras de Seguridad Pública Municipal, dónde hace alrededor de dos meses dos bombas fueron detonadas en sus instalaciones.