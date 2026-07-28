Fugas persistentes e indetectables mantienen sin agua a Escuinapa: Jumapae

ESCUINAPA._ Fugas persistentes, algunas de las cuales no se han detectado, mantienen sin agua la ciudad y podrían estar ocasionando también baja presión a comunidades del valle, indicó el gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Julián Isidro Astorga García; anuncian suspensión temporal del abasto.

“Tenemos como una semana que hemos estado detectando fugas en el acueducto, normalmente se da año con año pero ahorita si se nos está presentando el problema este, el personal que tenemos se traslada a recorrer el acueducto y si hemos detectado alrededor de unas tres o cuatro fugas”, dijo Astorga García.

Pese a que se le señaló que algunos vecinos del Centro han indicado que desde el martes pasado no tienen agua potable, el funcionario precisó que quizá, el problema ha sido por sectores, debido a la falta de presión en el rebombeo a causa de las fugas de agua que se tiene.

Este martes el personal de Jumapae haría una revisión completa de todo el acueducto Baluarte- Escuinapa, desde la cabecera municipal hasta la comunidad de Emiliano Zapata en Rosario para buscar alguna fuga de consideración que podría estar ocasionando que el agua no llegue hasta la ciudad.

“Si se afecta (con las fugas) el servicio de agua potable, tanto para el municipio como para el valle, lo que pasa es que cuando se detecta una fuga, lo que tarda en repararse y en restablecerse el servicio, si tarda unas horas, pero si hemos detectado que algunos usuarios del centro que no les ha llegado o que no tiene presión”, dijo.

El gerente manifestó que es probable que exista una fuga grande, razón de que se tenga el problema y por ello se están bajando los pozos que abastecen al municipio, por ello se decidió parar el rebombeo de manera temporal, a fin de atender la fuga.

Se indicó que se informará, a través de la pagina del Ayuntamiento o de la Jumapae, cuando el servicio se restablezca.