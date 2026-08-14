Fumigarán escuelas de Escuinapa y Rosario previo a inicio de clases

ESCUINAPA._ Para prevenir la presencia de fauna nociva, todas las instituciones educativas serán fumigadas previo al inicio de clases, informó Francisco Guerrero Galindo, jefe de la Sexta Jurisdicción Sanitaria.

“Para el inició de ciclo siempre programamos a las escuelas para fumigación”, dijo.

Guerrero Galindo indicó que se tendrá comunicación con los directores de las escuelas para que ellos hagan un saneamiento de los patios antes de la fumigación, pues de nada serviría la acción si se tuvieran cacharros o la maleza alta.

La semana próxima es cuando iniciaran con las labores de fumigación para que alcancen todas las escuelas de los dos municipios que corresponden a la Jurisdicción que son Rosario y Escuinapa.

El funcionario indicó que espera que con el saneamiento hecho por la autoridades y con la fumigación no se tenga la presencia de vectores como zancudos, alacranes u otro tipo de animales.

“Si mantenemos nuestro entorno limpio, difícilmente vamos a tener el vector cerca, si limpiamos y fumigamos, difícilmente vamos a tener un alacrán, un zancudo, un araña”, dijo.

Por eso tienen que participar todos, padres de familia, autoridades educativas, para que quienes acudan a las instituciones estén en sitios seguros.