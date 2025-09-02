$!Funcionaria municipal de Escuinapa tiene también trabajo en el sector Salud

ESCUIINAPA._ La Directora de Atención Ciudadana Kimberly Grave López no ha estado cumpliendo con su horario laboral porque ha iniciado un nuevo trabajo en la Secretaría de Salud, denunciaron.
”Desde hace más de un mes la de Atención Ciudadana no viene (directora Kimberly Grave) y a los eventos va como personal de Salud, no como funcionaria”, dijo uno de los denunciantes
La funcionaria llega después de las 15:00 horas a Palacio Municipal, cuando el horario es de 8:00 a 15:00 horas, indicaron.
”En la tarde no hay a quien atender pero su horario en el Centro de Salud es igual que el de la Presidencia, no viene a trabajar”, señaló una persona del Gobierno Municipal.
Al respecto, la directora de Atención Ciudadana Kimberly Grave López reconoció que ha estado ausente pero no desde hace un mes, sino desde hace una semana y media.
”Antes de entrar a la Presidencia, me ofrecieron o supe de una vacante que había en la Jurisdicción Sanitaria pero nunca me hablaron hasta hace una semana, no hace un mes, hace una semana me llamaron que habían aceptado mi contrato que son solo seis meses, pedí permiso al doctor Víctor para no perder la oportunidad o que me tacharan en dicho trabajo”, dijo.
El Alcalde autorizó que tomará este trabajo, pues desempeña su trabajo como directora de manera normal, cumpliendo con sus responsabilidades de manera total.
No se ha visto afectado su servicio como directora ni ha dejado de atender a nadie, aseveró, cumple su trabajo en horario quebrado y en fines de semana.
Cuando tiene eventos se va hasta de madrugada y considera que eso también debe tomarse en cuenta por parte de quien o quienes denuncian.
Al señalarle que la Constitución de Sinaloa marca como ilegal que un funcionario público tenga dos trabajos, señaló que no es la única funcionaria de esta administración pública que incumple con ello.
”Creo que no soy la única pero qué bueno que empezaron conmigo para que también vayan con las otras personas y le pregunten lo mismo que a mí”, dijo.
Son varios funcionarios que están en la misma situación que hoy le toca estar, indicó, y también deberían investigarse, recomendó.
”Hay que investigarlas porque no soy la única del Sector Salud que está trabajando aquí, incluso en administraciones pasadas ya se había visto”, dijo
Señaló que será bueno que las personas que tienen otros trabajos expliquen cómo le hacen para cumplir con sus labores y estar en el Gobierno Municipal, pues precisó que hay hasta empresarios que no van pero si cumplen con su función.
No es malo quizá que estén haciendo esas labores en otro lado, pues en el caso de ella, el salario no es tan grande.
”El Alcalde nos brindó la oportunidad, pero yo creo que aquí no es mucho tampoco el pago, yo tampoco tengo un buen salario y se me presentó la oportunidad de tener otro ingreso en el que siento que no estoy faltando aquí, porque aquí cumplo”, dijo.
Siempre ha cumplido con su trabajo, hasta las 24:00 horas, va en fines de semana, algo que muchos funcionarios no hacen, precisó.