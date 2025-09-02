$!Funcionaria municipal de Escuinapa tiene también trabajo en el sector Salud

ESCUIINAPA._ La Directora de Atención Ciudadana Kimberly Grave López no ha estado cumpliendo con su horario laboral porque ha iniciado un nuevo trabajo en la Secretaría de Salud, denunciaron.

”Desde hace más de un mes la de Atención Ciudadana no viene (directora Kimberly Grave) y a los eventos va como personal de Salud, no como funcionaria”, dijo uno de los denunciantes

La funcionaria llega después de las 15:00 horas a Palacio Municipal, cuando el horario es de 8:00 a 15:00 horas, indicaron.

”En la tarde no hay a quien atender pero su horario en el Centro de Salud es igual que el de la Presidencia, no viene a trabajar”, señaló una persona del Gobierno Municipal.

Al respecto, la directora de Atención Ciudadana Kimberly Grave López reconoció que ha estado ausente pero no desde hace un mes, sino desde hace una semana y media.

”Antes de entrar a la Presidencia, me ofrecieron o supe de una vacante que había en la Jurisdicción Sanitaria pero nunca me hablaron hasta hace una semana, no hace un mes, hace una semana me llamaron que habían aceptado mi contrato que son solo seis meses, pedí permiso al doctor Víctor para no perder la oportunidad o que me tacharan en dicho trabajo”, dijo.