Funcionario presenta renuncia por enfermedad y Alcalde de Escuinapa le otorga licencia

ESCUINAPA._ Debido a problemas de salud el director de Obras y Servicios Públicos, Jorge Alberto Caldera Pérez, presentó su renuncia al Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental, pero no le fue aceptada por lo que estará con licencia, informó el funcionario.

“Lo hable con el señor Presidente, estoy en remisión de cáncer, mis últimos análisis salieron muy mal...le dije que si quería renunciaba, no me aceptó la renuncia, me dijo que me tomara dos o tres semanas y regresara”, dijo el director.

El funcionario aclaró que el Alcalde le otorgó una licencia para que esté en Tijuana donde está el médico a cargo de su tratamiento, en estos días se hará nuevos estudios que pagará de manera personal para determinar de manera precisa su estado de salud.

En estos días el Subdirector de Obras Públicas, Jorge Moreno, estará al frente de la dependencia y tendrá contacto por redes sociales o teléfono con él para seguir avanzando en los proyectos pendientes.

“Vamos a seguir dando seguimiento a varias cosas que tenemos que hacer, la ciclovía, el proyecto de rehabilitación de las canchas de futbol 7 y viendo un proyecto que encargo el Presidente de una casa del estudiante”, dijo.

La casa del estudiante es un proyecto del que ya tienen un lugar designado, donde pretenden que sea un sitio de alojamiento para 40 a 60 estudiantes, estar en licencia le permitirá seguir trabajando con estos encargos, precisó.

El funcionario reconoció que se despidió este viernes del personal a cargo pues pensaba renunciar, pero al no aceptársela el edil, espera regresar pronto a laborar.

Jorge Alberto Caldera Pérez llegó a la Dirección de Obras Públicas el 14 de enero de este año, después de que fuera cesado sin aviso Jorge Aguilar Conchas, quien al parecer se encontraba en Culiacán cuando fue presentado el nuevo funcionario.