Funcionarios con otros trabajos no son problema: Alcalde de Escuinapa

ESCUINAPA._ No considera un problema que sus funcionarios tengan otros trabajos, manifestó el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.

“Desde que yo he estado en instituciones, incluso desde que era estudiante muchos de mis maestros eran médicos del Seguro, del ISSSTE, médicos privados, el tener dos empleos que sean compatibles de ninguna manera generan ningún problema”, dijo.

“Lo que pide a los servidores públicos es que tengan buen desempeño, que tengan buenos resultados, hay indicadores de resultados, para saber cómo están funcionando”, insistió.

A su consideración se está cumpliendo, por lo que no ve problemas a eso, pueden seguir trabajando en otros lugares.

“No le veo ningún problema a eso...la ley lo permite, no hay ningún problema”, dijo.

La directora de Atención Ciudadana Kimberly Grave López fue acusada de estar laborando para la Secretaria de Salud y para el Ayuntamiento en el mismo horario.

Está a su vez señalo que otras personas también tenían un doble trabajo y les era permitido.

De acuerdo a los funcionarios que están laborando, el asesor de Presidencia Ramón Moreno Prado trabaja en Mazatlán como Subdirector del IMSS, mientras que como docentes están José Guadalupe León González que es encargado de supervisión, Ignacio Contreras Medina, Diana Arely Ramos son docentes en la Universidad Tecnológica de Escuinapa.