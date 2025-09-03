Funcionarios de Escuinapa reconocen que también tienen otros trabajos

ESCUINAPA._ Por lo menos tres funcionarios de primer nivel han aceptado que tienen otras labores además de trabajar en la Comuna.

Esto después de que la directora de Atención Ciudadana Kimberly Grave López señaló en entrevista que había otros funcionarios también con duplicidad de funciones.

El asesor de Presidencia, Ramón Moreno Prado, al asumir el cargo hace alrededor de dos meses, señaló en entrevista con Noroeste que no dejaría su trabajo como subdirector del IMSS Mazatlán, cargo al que no consideraba renunciar.

El director de Turismo Ignacio Contreras Medina reconoció que labora en la Universidad Tecnológica de Escuinapa de 8 a 10 de la mañana, tiempo que forma parte de su horario de trabajo en el Gobierno Municipal, que es de 8 a 15 horas.

”Ahí estamos trabajando no es toda la semana, es más bien como apoyo”, dijo.

No considera que perjudique en sus labores como funcionario pues trata de cumplir con el tema de turismo y las actividades, considera que se ve el trabajo que ha realizado a diferencia de otros años.

”Creo que no ha perjudicado tanto porque actividades se han llevado a cabo, no tiene mucho que ver la escuela, se cumple parte administrativa como de actividades de fines de semana”, dijo

El director de Vinculación Educativa, José Guadalupe González León, quien es comisionado en Supervisión también, reconoció que sí se ausenta de oficina pues su trabajo está en campo.

”Estoy comisionado en una supervisión... el Alcalde sabe de la situación en que estoy inmerso, mi función está en las escuelas, con los colectivos, dando seguimiento a las actividades”, dijo

Como funcionario se hace cargo de todas sus labores, para estar cerca de supervisores, de docentes, de jefes de sectores.

”No tiene caso que esté permanente en la oficina, y pues no sabe las necesidades que puede tener las escuelas”, dijo.

Es falso, señaló, que no esté en oficina, pero si es real que tiene otro trabajo.

La directora de Bienestar Social, Diana Arely Ramos de la Torre, es también docente en la Universidad Tecnológica de Escuinapa, de manera breve reconoció el hecho pero su labor no interfiere en su horario de trabajo, pues no tiene una carga académica de toda la semana, ni horario simultáneo.