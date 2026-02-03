Funcionarios de MC en Sinaloa no han recibido instrucciones de seguridad especiales tras ataque a diputados: Alcalde de Elota

Movimiento Ciudadano a nivel nacional no ha indicado lineamientos de seguridad especiales a funcionarios que operan en Sinaloa, informó el Presidente municipal de Elota Richard Millán Vázquez.

Millán Vázquez se refirió a la situación de los diputados de Movimiento Ciudadano que fueron víctimas de una agresión, al ser cuestionado sobre si existe alguna instrucción a nivel nacional de su partido para reforzar la protección de funcionarios en Sinaloa.

“Todo sigue igual, trabajar de la mano”, apuntó.

Millán Vázquez indicó que el tema ha tenido amplia difusión en redes sociales y que, desde su experiencia personal, reconoce el impacto que este tipo de hechos genera en las personas cercanas a las víctimas.

Recordó que a finales del año pasado sufrió una agresión en la que existieron disparos cuando fue interceptados por civiles armados mientras se dirigía a La Cruz desde Culiacán en lo que sería un intento de despojo de vehículo.

“Pues yo lo viví, lo viví, también se habló mucho en redes sociales, entonces no me quiero imaginar por lo que está pasando mi amigo y compañero Sergio Torres, Elizabeth Montoya, sus familiares”, declaró.

El Presidente municipal agregó que la indicación es continuar con las actividades públicas y administrativas, manteniendo medidas de precaución.

“La indicación es seguir trabajando, siempre tomando las precauciones necesarias”, señaló.

Asimismo, el Alcalde aseguró que en su caso no ha enfrentado conflictos personales que representen un riesgo.

“Gracias a Dios que soy un Presidente que no tengo problemas con nadie y me enfoco únicamente en mi trabajo”, dijo.

Finalmente, afirmó que cuenta con respaldo político, aunque aclaró que este no proviene de una instrucción directa del partido a nivel nacional.