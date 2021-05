Ganaderos de Rosario deben actualizar sus registros: Rendón

EL ROSARIO._ Con el objetivo de que los productores no tengan problemas ante cualquier trámite, el presidente de la Asociación Ganadera Local, Servando Rendón López, los llamó a actualizar su registro.

Dijo que del padrón tiene que actualizarse alrededor del 80 por ciento de los socios.

“Avisarle a los ganaderos que todos se actualicen, porque ahora sí están suspendiendo todas las claves”, expresó.

Destacó que sin este trámite no podrán solicitar la guía electrónica o vender su ganado.

Rendón López reconoció que es complicado el proceso, ya que se tienen que mover los ganaderos hasta Mazatlán.

“Yo le voy a hacer la lucha para que venga un módulo aquí, para que no tengan que ir hasta Mazatlán, de perdida una semana, porque hay gente que no tiene o no le alcanza”, concluyó.