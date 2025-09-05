$!Garantiza Servicios Regionales libros de textos para todos los niños de Rosario

EL ROSARIO._ Al reportarse falta de libros de textos gratuitos en algunos planteles, el jefe de Servicios Regionales Baluarte y Cañas, garantizó que se cuenta con los suficientes para cubrir todos los plantes.
“Hay la indicación de nuestro Gobernador, Rubén Rocha Moya que a ningún niño le falten sus útiles escolares y mucho menos sus libros de textos, está garantizado todo eso para que los niños estén en condiciones”, aseguró Alfredo Ignacio Rojas Santín.
El funcionario educativo sostuvo que los libros de textos en la primera remesa se entregan de acuerdo a la matrícula que hay registrada oficialmente de los niños y niñas que se preinscribieron desde febrero.
“Lógicamente siempre tenemos faltante pero de aquellos niños que apenas al iniciar este ciclo escolar van a inscribirse; de hecho así es siempre ahí los supervisores escolares hacen la petición”, argumentó.
Rojas Santín refirió que se vive un fenómeno similar con la entrega de uniformes y útiles escolares que entrega gratuitamente la autoridad.
Razón por la cual, afirmó que se tiene que tener un cobertura total a mediados de este mes o más tardar el mes de octubre.