$!Garantiza Servicios Regionales libros de textos para todos los niños de Rosario

EL ROSARIO._ Al reportarse falta de libros de textos gratuitos en algunos planteles, el jefe de Servicios Regionales Baluarte y Cañas, garantizó que se cuenta con los suficientes para cubrir todos los plantes.

“Hay la indicación de nuestro Gobernador, Rubén Rocha Moya que a ningún niño le falten sus útiles escolares y mucho menos sus libros de textos, está garantizado todo eso para que los niños estén en condiciones”, aseguró Alfredo Ignacio Rojas Santín.

El funcionario educativo sostuvo que los libros de textos en la primera remesa se entregan de acuerdo a la matrícula que hay registrada oficialmente de los niños y niñas que se preinscribieron desde febrero.