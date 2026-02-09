El Sur
|
Inseguridad

Genera crisis nerviosa explosivos en instalaciones de seguridad en Escuinapa

Durante este lunes se ha reportado además detonaciones en otros espacios públicos
Carolina Tiznado |
09/02/2026 14:59
09/02/2026 14:59

ESCUINAPA._ Por lo menos cinco niños presentaron crisis nerviosas ante el estallido de un artefacto explosivo en las instalaciones de Seguridad Pública.

El estruendo dejó ensordecidos a las personas que estaban en las instalaciones pero los niños iban saliendo de clases de la Primaria Candelaria Grave Moreno.

“Salieron con crisis nerviosas, llorando... los niños iban saliendo, justo iban en la esquina cuando fue el estruendo”, dijo personal de la primaria

Los niños que pudieron se regresaron llorando a la institución, señalaron.

En las áreas de deportes del Gimnasio Municipal también había entre algunos empleados crisis nerviosas.

“Es que el estruendo fue horrible, lo sentimos y rápido los militares se pusieron alertas”, dijo una empleada.

La dependencia fue desalojada, así como el Palacio Municipal, en lo que va de esta tarde, se han reportado caídas de explosivos en el estacionamiento externo del Hospital IMSS Bienestar donde estaban militares en resguardo, así como en un predio cerca del almacén de la Jumapae en la salida sur, cerca de una empresa procesadora de frutas.

#Escuinapa
#Crisis
#Emergencia
#Explosivos
#Detonaciones
