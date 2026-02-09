$!Genera crisis nerviosa explosivos en instalaciones de seguridad en Escuinapa

ESCUINAPA._ Por lo menos cinco niños presentaron crisis nerviosas ante el estallido de un artefacto explosivo en las instalaciones de Seguridad Pública. El estruendo dejó ensordecidos a las personas que estaban en las instalaciones pero los niños iban saliendo de clases de la Primaria Candelaria Grave Moreno.





“Salieron con crisis nerviosas, llorando... los niños iban saliendo, justo iban en la esquina cuando fue el estruendo”, dijo personal de la primaria Los niños que pudieron se regresaron llorando a la institución, señalaron. En las áreas de deportes del Gimnasio Municipal también había entre algunos empleados crisis nerviosas. “Es que el estruendo fue horrible, lo sentimos y rápido los militares se pusieron alertas”, dijo una empleada.





