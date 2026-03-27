Gerente de empresa minera de Rosario sostiene que el tiempo crítico para encontrar a mineros es ya

EL ROSARIO._ La oxigenación y las condiciones de los túneles permite acciones de rescate pero el tiempo crítico “es ya”, consideró el gerente administrativo de la empresa Industrial Minera Sinaloa S.A. de C.V., Álvaro Vargas Miranda.

Expuso que con el paso del tiempo es lógicamente que haya un problema de deshidratación, alimentación, aunque el oxígeno no es problema por el momento.

Al referir que al permear agua la mina y de tener acceso a esa agua podrían resolver el tema de la hidratación

“Pero si me preguntas a mi en un plazo yo estimo, yo en lo personal, yo hablo de que, este, después de ocho días las cosas se vuelven críticas, no importa la situación pero después de ocho días en un encierro se vuelven críticas; más sin embargo nosotros como empresa nuestro tiempo crítico es ya”, precisó.

No obstante, reconoció que sería difícil determinar un plazo para encontrar a los trabajadores pues se necesitan recorrer kilómetro y medio al primer lugar donde se cree que está una persona.

“Ese kilómetro y medio llevamos 400, 450 metros que podemos caminar, todavía nos faltan como 700 metros, pero todavía no sabemos que vamos a encontrar”, argumentó.

Sobre el tiempo que podrían dar los trabajos, refirió el caso ocurrido en Chile quienes permanecieron más de 30 días quienes tuvieron como primer paso al rescate el entablar comunicación.

“Creo yo que podemos decir que tenemos 30 días para poderlos sacar que fue la experiencia de Chile, no soy un experto en eso”.

La mejor esperanza, dijo, son los contrapozos y el personal especialista en rescate vertical tengan éxito.

“No hemos dejado de hacer esfuerzos, no hemos dejado de hacer atenciones, no hemos dejado de tratar de hacer lo que está al alcance de nosotros para poderlo sacar”, asentó.