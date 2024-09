“Mis papás me apoyaron y empecé a buscar dónde estudiar diseño de modas, yo sabía de Andrés Romo, me decían ‘dile que te aconseje donde estudiar’, ‘pídele que te oriente’, y un día encontré un mensaje de él y ahora estudio diseño de modas”, expresa Gilberto Rafael, en entrevista exclusiva con Noroeste.

“Me inspiré en Escuinapa y así se llama este vestido, quería algo que reflejará la playa, me gusta ver la gente pescar, cuando avientan la atarraya y ver cómo se expande la red, de ahí me agarré para crear este diseño”, expresa el joven diseñador.

No es fácil, precisa, trabajar ese material, pues la red tiende a expandirse, pero logró hacerlo, tener en su colección de musas del océano algo que refleja su patria chica.

Para crear el vestido, buscó una red que tuviera la esencia de las marismas, el olor del mangle y del estero, pero al no encontrar sí logró obtener una red que asemeja a la atarraya, que al aventarse se expande entre el azul del estero para encontrar una buena pesca.

Pensar en ser diseñador sí tiene una inspiración y como escuinapense no puede dejar de admirar a Andrés Romo, el diseñador que está en Italia cumpliendo su sueño y brillando, aunque haya nacido en un municipio pequeño del sur de Sinaloa.

“Quiero ser como Andrés Romo, ser otro escuinapense que no se le olvida su tierra, el apoyo de todos, que sigue siendo ese chico sencillo”, expresa.

Para estudiar diseño de modas, Andrés le indicó en qué escuela había cursado, pero al final él tomó la decisión de no irse a Culiacán sino a Mazatlán, ahí estaba una opción que considero mejor, manifiesta.

“Quiero que mi casa de moda sea para todas las chicas, que se sientan a gusto, que proyecten glamour, que estén cómodas, no quiero diseñar para que se sientan frustradas, todas las chicas con mis modelos deberán proyectar comodidad y elegancia”, expresa mientras muestra sus diseños.

Pero sí cada que tendrá una presentación de diseños, se lo hace saber a Andrés para mostrarle como va mejorando, lo invita a acompañarlo, sabe que no vendrá, pero es su deseo hacerlo parte de este crecimiento y evolución profesional.

En sus álbumes de diseños lo que tiene es para que todas puedan vestir, pues no piensa en su casa de modas que solo sea para chicas de complexión delgada, manifestó.

Sus blusas y faldas están creadas para que puedan vestir todos los tipos de cuerpo, permitiendo que el diseño tenga ligeros cambios en caso de que se requiera.

“Tengo una amiga que siempre me inspira, no la detiene nada, le queda todo, no le da miedo nada, ha sido mi musa para diseñar porque quiero que mi casa de modas sea para todas las chicas, que las inspire”, afirmó.

Gilberto Rafael Barrón Beltrán

Escuinapense, estudiante de diseñador de modas