La vecina de Nieblas refirió que el bulto en su seno derecho lo detectó en junio del año 2018, pero le diagnosticaron mastopatía fibroquística, que se produce por la alteración de la hormona que genera la lactancia; luego de cumplir el tratamiento fue dada de alta.

No obstante, indicó, que en diciembre de 2018, empezó con nuevas molestias al sentir la mama rígida, el pezón hundido, al tiempo que la bolita ya medía 6 centímetros, además de perder la fuerza del brazo.

Fue a principios del año 2019 cuando recibió el diagnóstico de que el bulto en su seno derecho era cáncer de mama al recibir en Escuinapa la mastografía.

“El diagnóstico pues sí, yo creo que como a todos nos sorprende que te digan cáncer porque lo asimilas como un ‘me voy a morir’, tengo tres hijas que en ese entonces dependían de mí y estaban estudiando”, aseguró.

Con tan sólo 38 años de edad, expuso que apenas vivía el duelo propio de esta noticia cuando se dio la primera pérdida de seno con ganglios.

Recordó que estaba en la clínica tras la cirugía donde se pudo ver sin el seno en un espejo grande, tomó aire fuerte y lo soltó, con una serie de emociones encontradas.

“Puedes decir ya no soy sexy, ya no voy a gustarle a nadie, pero no, no pensé en nada de eso, me paré en el espejo y dije: ‘bueno, esta es mi guerra, estoy en una batalla, hoy me tocó perder un seno y no lo voy a ver como una pérdida sino como algo que no servía dentro de mí y Dios me lo quitó’, y me paré para adelante y lo que sigue”, agregó.

“Es un proceso duro, vino lo de la cirugía y después se vinieron seis quimioterapias que fueron pesadísimas, la verdad”.

Con los efectos del tratamiento médico a los cinco días, mencionó, llegó una pérdida más, el de las fuerzas y su cabello, que causó un profundo impacto en ella y en sus seres amados.