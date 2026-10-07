Gobernadora de Sinaloa estará el viernes en Escuinapa

ESCUINAPA._ Este viernes estará la Gobernadora de Sinaloa Graciela Domínguez Nava en Escuinapa, con diversas acciones, iniciando con la Feria de Servicios en Isla del Bosque.

La Secretaria del Ayuntamiento Araceli Ibarra Rojas informó que la Gobernadora ha confirmado su presencia, la cual tendrá diversas actividades en la sindicatura de Isla del Bosque y la cabecera municipal.

“Viene la Gobernadora acompañada de todos (funcionarios) a las 8 de la mañana estarán en Isla del Bosque, tendrá la Mesa Estatal (de Seguridad), terminando habrá un stand con servicios en la primaria Máximino Guzmán”, dijo.

En Isla del Bosque se ofrecerán diversos servicios, precisó, Domínguez Nava inaugurará el evento y después se trasladará a la cabecera municipal para la Mesa de Seguridad y Justicia para las Mujeres en la Biblioteca Digital Florencio Villa “Güilo Mentiras”.

Regresarán a la clausura del curso y luego a Palacio Municipal, será un recorrido en el lugar, la agenda marca su presencia hasta mediodía, indicó.

Sí hay solicitudes que harán a la Gobernadora, manifestó, aún no han definido cuáles serán exactamente que serán.

Este miércoles se incrementó también la presencia de personal de seguridad del Gobierno federal, que estarán apoyando antes y durante la presencia de la Mandataria estatal.