Gobierno de Elota entrega apoyos económicos a escuelas

Con el objetivo de mejorar las instituciones educativas en Elota, autoridades municipales entregaron apoyos económicos a ocho planteles de nivel básico.

La Alcaldesa Ana Karen Val Medina y el director de Educación del Ayuntamiento, Patrocinio Barraza Landeros, dieron los cheques a los directores y padres de familia de las escuelas ubicadas en comunidades y la cabecera municipal.

Los apoyos económicos se utilizarán para la adquisición de materiales de pintura, abanicos, minisplits y libros.

Barraza Landeros informó que la inversión total comprende cerca de 35 mil pesos, recursos aportados por el área de Educación.

Indicó que los planteles beneficiados son los jardines de niños de los poblados de Bellavista, El Saladito, Tayoltita y La Cruz; la escuela primaria de Paredón Colorado; y las telesecundarias de Loma de Tecuyo, Celestino Gazca y La Cruz.

Hizo hincapié en que de los meses de noviembre a enero se atendieron 20 peticiones de instituciones educativas.

“Son las solicitudes que recibimos de noviembre, diciembre y enero, y que ahorita las cubrimos al 100 por ciento, esperemos que en la otra remesa vayan las siguientes de febrero, marzo, abril y mayo”, dijo.

El funcionario municipal resaltó que a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, se da respuesta a las peticiones para mejorar la infraestructura educativa con obras de construcción y rehabilitación de aulas, servicios sanitarios, techumbres metálicas y cercas perimetrales.

“Desde el momento que la alcaldesa me tuvo la confianza y me dejó encargado de la Dirección de Educación, me encomendó que el sector educativo fuera atendido al 100 por ciento en toda la demanda, desde la más pequeña hasta la más grande. Si no podía el Ayuntamiento, ella era la persona que iba a gestionar, porque está preocupada por la educación, ante el ISIFE (Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa), la Secretaría de Educación y Bienestar”, sostuvo.