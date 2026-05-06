Gobierno de Escuinapa atiende a familia afectada por hechos violentos

ESCUINAPA._ Se atiende a la familia que resultó afectada por los hechos de seguridad del domingo, en el que una vivienda fue afectada, informó el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.

“Fue un evento muy escandaloso, muy penoso, estamos en contacto con toda la población, estamos viendo eso con los de Bienestar”, dijo Díaz Simental.

Lo que esperan es que el municipio tenga menos problemas de inseguridad y que sea más pacífico, es algo que se trató con la Gobernadora Yeraldine Bonilla en la reunión del lunes, con otros alcaldes del estado.

Con ella ha habido una estrecha colaboración desde que estaba como Secretaria de Gobierno, los exhortó a continuar trabajando, indicó Díaz Simental.

El Alcalde mencionó que la Gobernadora interina siempre ha estado pendiente de los eventos de seguridad pública y aseguró que continuará trabajando de la misma manera les indicó.

“La sociedad escuinapense estamos ciertos, de que los apoyos de la federación y el estado han sido a través de ella”, dijo.