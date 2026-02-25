Gobierno de Escuinapa aún no ha definido el programa de obras para 2026

ESCUINAPA._ No se han definido obras públicas para este año, se está trabajando en eso con lo que se recoge en los programas “Diálogos por la Transformación” que se hacen en colonias y comunidades, informó la directora de Obras y Servicios Públicos.

Graciela Elizalde Santos precisó que se está trabajando en programar lo que se hará este año, pero las obras esenciales son introducción de agua potable y drenaje.

“Ahorita se metió un programa anual de obra 2026 a Cabildo, de ahí va saliendo de las obras que están solicitando por los diálogos por la comunidad que está haciendo la Dirección de Bienestar y Desarrollo Social, de ahí parte las obras y los proyectos 2026”, afirmó.

No tienen expedientes de obras que vayan a iniciar, reconoció, van a iniciar con los trabajos de levantamiento para hacer propuestas de proyecto para la dirección de Bienestar Social y esperar que se abra la plataforma del Fondo de Apoyo para la Infraestructura Social para ingresar estos proyectos para ver si se los autorizan.

La funcionaria negó que vayan retrasados en hacer proyectos de obra, pues el año pasado los primeros seis meses al parecer no hubo sistema para enviar proyectos y tres meses más la página tuvo errores por eso las obras empezaron a partir de agosto de 2025.

“Entonces ahorita apenas está para empezar a subir las propuestas pero es primero ver, qué proyectos son, qué necesidades básicas para hacer el levantamiento y empezarlos a subir”, dijo.

Las obras más relevantes que pide se hagan por FAIS son agua, drenaje, alcantarillado, por eso se está trabajando en armar los expedientes, los presupuestos para meterlos y presentarlos de nuevo a Cabildo, indicó.