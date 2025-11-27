Gobierno de Escuinapa aún no recibe apoyo económico de parte del Gobierno estatal

ESCUINAPA._ Aún está en análisis el apoyo económico extraordinario del Gobierno del Estado, por lo que esperan poder pagar salarios pendientes, informó el Tesorero.

“Del recurso solicitado hasta el momento no hemos tenido respuesta, aún está en análisis, quizá no sea del 100 por ciento pero van a tratar de apoyar, la verdad lo que sea sería beneficioso”, dijo Trinidad Ibarra Martínez

Espera que el viernes llegue lo que resta de participaciones, por lo que consideran podrían ponerse al corriente en todos los pagos de salarios.

Esto dependerá de cómo estén los compromisos económicos que se tienen, entre ellos los pagos de sentencias laborales que tienen orden de pago de un Juzgado

“Vamos a ver hasta dónde nos alcanzan los recursos y para dónde hacerlo para no caer en problemas”, dijo

De las nóminas están pendientes la quincena del 15 de noviembre, una semana de confianza y sindicalizados, ya este viernes serán dos semanas y dos quincenas.

Con sindicalizados y jubilados se ha cumplido, la deuda principal es con personal de confianza, pero reconoció que al personal de sindicato de quincena también se le debe.

El funcionario explicó que por esa razón se solicitó el apoyo extraordinario de 15 millones de pesos para nóminas, laudos, convenios y una parte de proveedores.

Aparte se pidieron 6.8 para la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado para el pago de aguinaldos y CFE, el Ayuntamiento tiene un recurso de 1 millón de pesos con el que quizá podrán apoyar a Jumapae para el pago de energía, en lo que puede llegar un apoyo económico de parte del Gobierno del Estado.

“Solo estamos buscando como hacerle para no tener observaciones, porque las cuentas de Jumapae están bloqueadas y queremos hacer el pago directamente del Ayuntamiento a la Comisión Federal de Electricidad”, dijo.

Esperan poder solucionar, indicó, pues son casi 22 millones los que han pedido a Gobierno del Estado.