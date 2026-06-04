Gobierno de Escuinapa busca incorporar a trabajadores al Issste

ESCUINAPA._ Se está gestionando la incorporación de trabajadores del Ayuntamiento de Escuinapa al Issste, informó el director de Servicios Médicos Municipales, José Burgueño Oronia.

Informó que hace unos días estuvieron con la subdelegada del Issste Miroslava Sánchez Galván para hablar de estos temas y encontraron buena respuesta.

“Desde que inició la gestión el Presidente Municipal ha buscado asegurar a todos los trabajadores del Ayuntamiento en un seguro médico completo como Issste y Seguro Social, afortunadamente tuvimos ese acercamiento con la subdelegada del Issste, la doctora Miroslava Sánchez”, dijo.

En la reunión estuvo el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental, se le planteó la situación de los trabajadores y todo el panorama que se tiene en el tema médico.

La subdelegada informó que es un tema para verse a nivel federal, por lo que se plantearía en México, pues es un trámite que requiere la aprobación.

“Se está viendo la viabilidad de meter a todo el personal pero también veremos qué nos ofrecen que sea lo mejor para nosotros”, dijo.

No hay hasta el momento fecha de respuesta, por lo que tienen que esperar, manifestó, que sean ellos quienes tengan un planteamiento claro.

Burgueño Oronia explicó que no tienen un recurso definido en el rubro médico, los gastos suben a veces, otros meses pueden disminuir pero no son iguales los recursos que se erogan en el tema médico pero tener una institución que brinde está prestación, Issste o IMSS sería lo mejor.