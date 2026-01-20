$!Gobierno de Escuinapa convoca a mejorar salud y condición física con ‘Reto 21’

ESCUINAPA._ El Gobierno de Escuinapa, a través de diversas direcciones públicas iniciará el lunes 26 de enero con “Reto 21” para motivar a la población a realizar actividad física.
El “Reto 21” estará acompañado de entrenadores físicos, especialistas en alimentos y fisioterapistas, informó la directora del Instituto Municipal del Deporte, Leslie Terán Sáenz.
La información se dió a conocer en rueda de prensa donde estuvieron también el Director del Instituto de la Juventud Fernando Zavala, los entrenadores Zayde Padilla, Carlos Barrón y Eduardo Noriega.
“En este caso el Instituto de Deportes, DIF, el Instituto de la Juventud están colaborando para llevar a cabo un plan de 21 días para toda la población, donde puedan hacer ejercicio funcional durante 21 días, habrá servicio nutricional”, dijo el director del Instituto de la Juventud, Fernando Zavala.
Indicó que habrá premios a quienes obtengan mejores resultados, en base a la medición y peso que tomarán los especialistas, precisó.
Son 21 días en los que esperan que la población obtenga un hábito en pro de una vida saludable, manifestó Eduardo Noriega, quien acudió en representación de DIF y quien participará como entrenador.
“Recordarán que en noviembre tuvimos un día por el Día Mundial de la Diabetes, fue tantas las ganas y el empeño que tuvo la población que así nació Reto 21, nos interesa que la población se mueva, que tengan hábitos saludables”, dijo Eduardo Noriega.
Hace unos años que estuvo frente al Instituto de la Juventud también se tuvo este evento y tenían la participación de 200 a 300 personas, hoy desean que se replique y que la cancha de Palacio Municipal se llene de personas interesadas en la activación física.
Los ejercicios serán funcionales y para todas las edades, indicó la entrenadora Zayde Padilla Crespo
“Tenemos preparados ejercicios funcionales para todas las edades, no habrá costo y podrán asistir de todas las edades, que no tengan lesiones físicas... se trata de motivar a las personas a cambiar a tener hábitos saludables”, dijo Padilla Crespo.
Manifestaron que las personas se pueden inscribir en un link que se empezará a promover este martes en redes sociales o bien podrán acudir a DiF, IMDE, INMJU, informó la directora de Deportes, Leslie Terán Sáenz.
Todos los que participan son servidores públicos de esta administración por lo que no habrá un costo extra de sus servicios, lo hacen porque desean que realmente las personas adopten la activación física y una mejor alimentación para mejorar sus vidas.