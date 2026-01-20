$!Gobierno de Escuinapa convoca a mejorar salud y condición física con ‘Reto 21’

ESCUINAPA._ El Gobierno de Escuinapa, a través de diversas direcciones públicas iniciará el lunes 26 de enero con “Reto 21” para motivar a la población a realizar actividad física. El “Reto 21” estará acompañado de entrenadores físicos, especialistas en alimentos y fisioterapistas, informó la directora del Instituto Municipal del Deporte, Leslie Terán Sáenz. La información se dió a conocer en rueda de prensa donde estuvieron también el Director del Instituto de la Juventud Fernando Zavala, los entrenadores Zayde Padilla, Carlos Barrón y Eduardo Noriega.

“En este caso el Instituto de Deportes, DIF, el Instituto de la Juventud están colaborando para llevar a cabo un plan de 21 días para toda la población, donde puedan hacer ejercicio funcional durante 21 días, habrá servicio nutricional”, dijo el director del Instituto de la Juventud, Fernando Zavala. Indicó que habrá premios a quienes obtengan mejores resultados, en base a la medición y peso que tomarán los especialistas, precisó. Son 21 días en los que esperan que la población obtenga un hábito en pro de una vida saludable, manifestó Eduardo Noriega, quien acudió en representación de DIF y quien participará como entrenador.