Gobierno de Escuinapa cubre retrasos en pagos de nómina

ESCUINAPA._ El Gobierno Municipal de Escuinapa pagó gran parte de salarios pero aún quedan pendientes nómina de confianza de quincena, informó el Tesorero Municipal Trinidad Ibarra Martínez.

Señaló que este mes está la esperanza de que la situación financiera pueda mejorar.

“Con los recursos que nos llegaron el día 31, el día viernes, alcanzamos a pagar las semanas, la quincena que llevamos atrasada, nos quedó una quincena por pagar de confianza y los jubilados y pensionados, que hoy (martes) quedarán en el pago de ellos”, dijo.

Esperan que el recurso llegue de nuevo entre el 12 y el 15 de noviembre sirva para ponerse al corriente con las quincenas pendientes de pago.

“Esperamos que ya con este mes de noviembre, con los números que hemos checado, van a aumentar las participaciones, podemos ya ponernos al corriente con los salarios”, expuso.

Con las participaciones que lleguen este mes, es probable que puedan ya ponerse al corriente con los pagos pendientes, principalmente con lo relacionado a salarios.

Señaló que en materia financiera están haciendo diversos ajustes, pues hay cosas que no se presupuestaron de manera adecuada, no entró tampoco el tema de sentencias laborales o pagos de convenios.

Lo que ha repercutido en otras áreas y se tienen que hacer ajustes en materia administrativa y contable, por lo que tienen que esperar para hacer algunos pagos y eso ha sido principalmente en el tema de combustible pero el servicio público se sigue dando, sin problemas.

En cuanto a que se dejó pendiente la nómina de jubilados, precisó que fue porque esta nómina es de 900 mil pesos cada quincena y va en aumento cada año, por lo que decidieron esperar hasta este martes para pagar.

Ibarra Martinez indicó que también ya se tiene ahorrado lo que respecta a los pagos de aguinaldos, por lo que el recurso está seguro para darse en la primera quincena de diciembre.